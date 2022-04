Ofenfertiges Brennholz wird in aus Abfallholz ziemlich wild zusammengenagelten Kisten angeliefert. Die Entsorgung der anfallenden Bretter ist gar nicht so einfach.

BEZIRK KORNEUBURG | RUSSBACH. Das Entnageln und Zuschneiden für den Ofen verbraucht fast mehr Energie als an Heizwert anfällt. Beim Lagern der Segmente im Freien ist zu beobachten, dass die Hölzer über Jahre kaum vermodern. Also warum nicht sinnvoll einsetzen? Zum Beispiel für einen stylischen und vor Wild schützenden Gartenzaun! Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und wenn einmal ein Brett auszutauschen ist, gibt es kein Problem – von wegen gleiches Ersatzbrett besorgen.

Tipps für den Zaunbau: Wichtig ist vor allem, dass die Bretter keinen Bodenkontakt haben, so dass sie nach jedem Regen schnell trocknen können. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann Niro-Schrauben verwenden, was aber nicht wirklich notwendig ist. Die Querverbinder sollten nicht viel länger als zwei Meter und in einem Stück sein.