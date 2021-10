Es brennt in der Küche eines Kindergartens. Ein Horror-Szenario – in Höbersdorf zum Glück nur für die Unterabschnittsübung der Freiwilligen Feuerwehr.

BEZIRK KORNEUBURG | HÖBERSDORF. Dennoch waren die Florianis gefordert. Denn die Ausgangslage war gefährlich: das Stiegenhaus war stark verraucht, nicht alle Kinder und Betreuerinnen konnten ins Freie gelangen.

Zunächst erkundete Einsatzleiter Stefan Berger die Lage und erfuhr, noch 16 Personen fehlen. Sofort wurde mit der Suche begonnen. Mehrere Atemschutztrupps marschierten in das Innere des Gebäudes und konnten so rasch alle finden und nach draußen bringen. Eine verletzte Betreuerin musste mit dem Kran der FF Sierndorf aus dem ersten Stock gerettet werden. Der Küchenbrand konnte dann von der FF Sierndorf gelöscht werden.

An der Übung nahmen die Feuerwehren Höbersdorf, Senning, Untermallebarn, Obermallebarn und Sierndorf mit 42 Kameraden und neun Fahrzeugen teil.