Die katholisch österreichische Studentenverbindung Herulia Stockerau veranstaltet zur Vorbereitung auf die Firmung einen Firmgruppennachmittag. Sieben Firmlinge erfuhren dabei einerseits einiges über die Studentenverbindung, andererseits wurde ihnen spielerisch die Firmung nähergebracht.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU (pa). Nach einer Vorstellrunde konnten die Jugendlichen ihr Wissen über den Messablauf, die sieben Sakramente und vieles mehr in einem Teamwettbewerb unter Beweis stellen. Das Spiel "Ich packe meinen Koffer und nehme mit…" wurde kurzerhand etwas abgewandelt, die Firmlinge packten also Handlungen, die in einer Messe passieren, in ihren Koffer – diese mussten aber pantomimisch dargestellt werden. Auch der Spaß kam dabei also nicht zu kurz. Abschluss bildete ein Ausklang auf der Bude, dem Vereinslokal der Herulia, wo man gemeinsam bei Toasts, Kuchen und Getränken ins Gespräch kam.