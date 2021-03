Die besten Umweltprojekte aus Niederösterreich

„100%“ nachhaltig

Sieger Nachhaltige Gemeinde

Marktgemeinde Sierndorf mit dem Projekt „100%“ nachhaltig

In der Gemeinde Sierndorf wurde bereits 2015 ein energiepolitisches Leitbild mit Prozesscharakter entwickelt und so ein Fahrplan bis 2025 festgelegt. Seit 2017 ist Sierndorf Teilnehmer des e5-Programms. Die Stromversorgung erfolgt bereits zu 100% aus erneuerbaren zertifizierten Quellen, genauso wie die LED-Technik in der Straßenbeleuchtung. Die biogene Wärmeversorgung für alle öffentlichen Gebäude ist zu 85% umgesetzt und alle nachhaltigen Projekte setzen auf 100% Bürgerbeteiligung. Es gibt sieben Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden, zwei werden gerade errichtet. Außerdem wurden die Einwohner in drei Photovoltaikbeteiligungsprojekte eingebunden.