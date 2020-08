Der MSC Danubia holte zum sechsten Mal die NÖ Landesmeisterschaften im Wakeboarden nach Korneuburg.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Bei bestem Wetter wurden in vier Wertungsgruppen die Sportlerinnen und Sportler mit den spektakulärsten Tricks ermittelt. Dabei setzte sich Johannes Hager vom MSCD Korneuburg gegen seine Kontrahenten Christian Ortlieb und Max Negrin aus Tulln durch. Mit dem Sieg sichert er sich den Titel des NÖ Landesmeisters 2020.

In der Klasse der Frauen gewann Johanna Koch von den Marbacher Wakesharks mit beeindruckend hohen Sprüngen.. Die Klasse der Herren ab 30 Jahren dominierte Florian Gruber, der ebenfalls für den Marbacher Verein an den Start ging. Als jüngster Teilnehmer holte sich Daniel Chadt von der Wakesection Tulln den ersten Platz und damit 100 Punkte für die Gruppe der Juniors.

Buntes Ufertreiben

Den Zuschauern wurde neben den sportlichen Highlights aller Hand geboten: DJ Chrisfader sorgte für den richtigen Sound, Stand Up Paddels standen bereit, ebenso ein Tischfußball-Tisch sowie beste Verpflegung durch den MSC Danubia.