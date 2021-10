Mit den eFriends wird geteilt – auch kulinarisch profitiert man davon. Weingut Fein geht in Sachen Autarkie und Ressourcenschonung neue Wege.

BEZIRK KORNEUBURG | HAGENBRUNN. Nachhaltigkeit und Regionalität – beim Weingut Fein gelebter Alltag. Aktuell wird nicht nur die alte Kellerröhre, die bereits vom Uropa angelegt wurde, revitalisiert, auch eine 15.000 Liter fassende Wasserzisterne versorgt die Landwirtschaft. "Wir nehmen auch das Leergut zurück – nicht nur die Weinflaschen, auch die Erdäpfelsäcke", erzählt Martina Fein. Und es war gerade die Corona-Zeit, in der die Menschen die regionale Einkaufsmöglichkeit im Ort schätzten. Dies will man nun auf ein neues Level heben und gemeinsam mit den eFriends und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach auch umweltfreundlichen Sonnenstrom direkt aus der Region mit anderen teilen. "Wir wollen unabhängig werden. Die PV-Anlage ist da ideal für uns und mit dem Konzept der eFriends können wir Strom, den wir selbst nicht verbrauchen, mit unseren Kunden teilen – und das Besondere: die bekommen noch viel mehr dafür", erklärt Martin Fein.

So kann man sich an der PV-Anlage beteiligen – 25 Anteile gibt es, einer kostet 1.500 Euro. "Dafür gibt es über einen Zeitraum von sechs Jahren Wertgutscheine in gleicher Höhe, mit denen man bei uns einkaufen, im Heurigen einkehren und auch feiern kann." Dazu kommt natürlich noch der kostenlose Sonnenstrom. Dadurch wird nicht nur die Stromrechnung kleiner, man weiß dank ausgeklügelter Technik und anschaulicher Homepage auch genau, woher der Strom, den man gerade verbraucht, kommt.

Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich beeilten, denn ein paar "köstliche" Anteile sind noch zu haben: www.fein-wein.at!