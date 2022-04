Als erstes Highlight der heurigen Saison findet eine Sonderausstellung zum Thema „Tiere der Eiszeit – die Welt von Wollhaarnashorn und Höhlenlöwe“ statt. In der vom Naturhistorischen Museum in Wien kuratierten Ausstellung werden unter anderem in drei Vitrinen Ikonen der Eiszeit, wie Höhlenlöwe, Höhlenbär, Steppenbison, Riesenhirsch und Wollhaarnashorn gezeigt.

Einzigartig für Österreich ist die Mammutjägerstation von Ruppersthal am Wagram. Hier lagerte vor 21.500 Jahren eine Gruppe von Jägern, die mit Feuersteinklingen Mammutkadaver zerlegten und die Knochen anschließend achtlos verstreuten. Erstmals ist nun ein neu präparierter Ausschnitt der originalen Fundsituation der Mammutjägerstation ausgestellt.

Höhepunkt der Sonderschau sind die 3 Meter langen Stoßzähne eines Mammutbullen, die 2016 beim Autobahnbau bei Bullendorf in Weinviertel freigelegt wurden. Aufgrund der guten Erhaltung und der umfangreichen wissenschaftlichen Dokumentation zählen die beiden prächtigen Stoßzähne zu den bedeutendsten Mammutfunden Österreichs.

Positive Impulse für Kinder

In dieser Saison haben Gäste wieder die Möglichkeit, mit unserem lieben Hai „Odo“ die Fossilienwelt in Form eines kostenlosen Rätselheftes, selbstständig zu erkunden oder mit unserer 3D-App „Das tropische Urmeer“.

„Luise und die Reise ans Plastikmeer“- Erlebnisstationen zum Thema Einwegplastikmüllvermeidung: Als zusätzliche Attraktion für Volksschulkinder haben wir in Zusammenarbeit mit der Klima- und Energiemodellregion 10vorWien Erlebnisstationen zur Thematik „Einwegplastikmüllvermeidung“ konzipiert. Wir sind überzeugt davon, dass der Schutz der Umwelt bereits im Kindesalter beginnen soll und es möglich ist, mit spielerischem Zugang die Wichtigkeit des verantwortungsbewussten Handelns jedes Einzelnen / jeder Einzelnen aufzuzeigen.

Die Idee dahinter ist es Kinder durch positive Impulse an erste Themen zu führen und die Natur als nahbar und schützenswert aufzuzeigen – Kontakt: office@fossilienwelt.at.

Auch heuer bieten wir für unsere jungen Gäste Workshops an, bei denen mit viel Spaß, Wissen vermittelt wird und je nach Thema gebastelt oder gemalt wird.

Kommen Sie vorbei!

Für das kulinarische Wohl sorgen Kaffee und Kuchen in unserem neu gestalteten Bistrobereich.

Was sich im Laufe der heurigen Saison sonst noch tut, erfahren Sie auf unserer Homepage www.fossilienwelt.at.

Das Team der Fossilienwelt Weinviertel freut sich darauf, Ihnen Ihren Besuch so spannend und angenehm wie möglich zu gestalten!

Für weitere Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung.

Tel: 02262/62409-15

Mail: office@fossilienwelt.at