Musik in & aus Österreich heißt es am 5. Mai in Stockerau

STOCKERAU. Die Musikschule Stockerau lädt am 5. Mai, 19 Uhr, zum großen Musikschulkonzert "Musik in & aus Österreich" ins Z2000 ein. Unter dem Motto "Vertriebene Musik – Musik eines Vertriebenen" wird an diesem Abend auch der Marsch "Heimat Erde" von Robert Frey uraufgeführt.