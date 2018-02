Die winterliche Runde in Haselbach

16.02.2018, 18:56 Uhr

Weil Plan A wortwörtlich in den Gatsch fiel, entschied man sich kurzer Hand für Plan B

BEZIRK KORNEUBURG | HASELBACH. Vor kurzem beschlossen 22 motivierte Wanderer an der Lebensfreude-Wanderung der Sportunion Stockerau teilzunehmen. Das Wetter war zwar trüb und kühl, aber das hielt die fleißigen "Lebensfreudler" nicht ab. Von der Kirche in Haselbach sollte es zum Michelsberg gehen. Bis zum "Kronbergerkreuz" gab es einen asphaltierten Güterweg, doch ab dort führte ein Feldweg weiter. Der war jedoch völlig aufgeweicht und nach einem kurzen Versuch mussten die Sportler wieder umdrehen.Retour in Haselbach angekommen lud Rudi Edelmann von der Sportunion Stockerau zu einer "Hintausrunde" um den Ort ein. Die geplante Zeit für die Wanderung wurde dadurch trotzdem mit Bewegung gefüllt. Im Gasthaus Greil ließ man dann den Wandertag ausklingen.

Auf, zum "Hügel am Maisbirbaum"

Weitere Sportunion-Wanderungen

24. März: Mollmannsdorf und Kleinrötz

28. April: Seebarn

26. Mai: Eggendorf im Thale, Altenmarkt im Thale, Schloss Weyerburg

21. Juni: Michelberg (traditioneller Saisonabschluss)



Rudi Edelmann lädt im Laufe des Jahres zu weiteren Lebensfreude-Wanderungen ein und freut sich immer über viele neue Gesichter. Die nächste findet bereits am 24. Februar statt und führt nach Maisbirbaum. Eine winterliche Wanderung auf überwiegend befestigten Wegen. Über den "Am Stein", zur Hubertuskapelle, den Höberg, vorbei "Am Holler" und wieder retour nach Maisbirbaum.Die Wanderung beinhaltet leichte, unproblematische Anstiege. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Kirche in Maisbaum.