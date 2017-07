Spontane Spende für Kinder

27.07.2017, 12:17 Uhr

Zu einem Top-Event wurde der Auftritt der STOCKERAUER New Edition vergangenen Freitag bei "Musik an einem Sommerabend" in Stockerau.

STOCKERAU. Gemeinsam mit Schlagerstar Marlena Martinelli brachten sie den Sparkassaplatz zum Kochen. Zu Spitzenzeiten war kein Sitzplatz mehr zu ergattern, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Schusspunkt der Veranstaltung war der Schlagerhit "Rock mi", der den Unternehmer Karl Kickinger und Wienerberger-Pensionist Karl Sauer animierte, auf der Bühne mit den STOCKERAUERN zu rocken. Und siehe da: Ganz ohne Aufforderung, fingen die Zuschauer an, zu spenden. Nach vier Minuten Showeinlage waren über 300 Euro zusammen gekommen, die natürlich für einen guten Zweck bestimmt waren. So ist die gespendete Summe bereits auf dem Weg zur österreichischen Kinderkrebshilfe im St. Anna Kinderspital. "Eine super Sache – danke an alle", freuen sich die STOCKERAUER New Edition.