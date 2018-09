Vor 100 Jahren: 27. September 1918

24.09.2018, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die "Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge":

Leider fast ebenso verdorben wie vor 2 Jahren langten auch diesmal die herrlichen Pflaumen aus Bosnien in unserem Orte an und mußte ein großer Teil derselben dem menschlichen Genusse verloren gehen. Im Jahr 1916 war es ein Kriegsereignis, die Truppentransporte gegen Rumänien, welche die rasche Beförderung der Pflaumensendungen so empfindlich störte, heuer war es die gänzliche Einsichtslosigkeit der höheren und die Gewissenlosigkeit der unteren Eisenbahnorgane, welche unserem Verein diesen, nach jeder Richtung tief bedauerlichen Schaden zufügten.Der Waggon mit der in unsere eigenen Körben verpackten und durch die liebenswürdige Intervention des Bürgermeisters von Bosnien ganz besonders sorgfältig behandelten Pflaumensendung kam am Matzleinsdorfer Bahnhof, nach 5tägiger Fahrt, in tadellosem Zustande an, wurde von uns dort sofort übernommen, noch in derselben Stunde als Eilgut weiter transportiert und brauchte von der Brigittenau bis Korneuburg 2 1/2 Tage, d. h. 3 Nächte und 2 1/2 Tage!