Arbeiterkammer-Vize im Bezirk Korneuburg auf Firmen-Tour

24.04.2018, 17:37 Uhr

m Rahmen eines Arbeitnehmer-Tages im Bezirk Korneuburg besuchte der Vizepräsident der Arbeiterkammer NÖ, Josef Hager, gemeinsam mit Kammerrat Gottfried Kührer und regionalen Politikern, unter anderem Landtagsabgeordnetem Christian Gepp, einige Betriebe im Bezirk.

BEZIRK KORNEUBURG. Bei der Straßenmeisterei Korneuburg konnte Josef Hager mit den anwesenden Mitarbeitern angeregte Gespräche über das Arbeitsleben führen und Fragen rund um die AK beantworten. Start war ein Besuch des Unternehmens Croma Pharma in Leobendorf, wo Firmengründer Gerhard Prinz über die Entwicklung sprach. Zuletzt stand ein Besuch der Raiffeisenbank Stockerau am Programm, wo man viele Mitarbeiter über die aktuellen Aktivitäten von Josef Hager in der Arbeiterkammer informieren konnte.