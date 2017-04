Spitäler als Wirtschaftsmotoren

18.04.2017, 00:00 Uhr

Die Landeskliniken lösen Wertschöpfung von 97 Millionen Euro aus und schaffen 1.650 Arbeitsplätze in der Region.

BEZIRK KORNEUBURG. Die NÖ Landes- und Universitätskliniken garantieren an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr die Versorgung der Bevölkerung. Darüber hinaus sind die 27 Landeskliniken auch wesentliche Wirtschaftsmotoren in den Regionen. "Unsere Spitäler lösen eine Gesamtwertschöpfung von über 1,51 Milliarden Euro pro Jahr aus und schaffen im ganzen Land rund 37.500 Arbeitsplätze – und das zusätzlich zu den rund 20.500 fix angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kliniken. Damit leisten die Kliniken einen unverzichtbaren und wesentlichen Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen", betont Landesrat Karl Wilfing.

97 Millionen im Bezirk

Die Landeskliniken in Korneuburg und Stockerau sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Spitäler generieren eine Wertschöpfung von 97 Millionen Euro, wodurch im ganzen Bezirk etwa 1.650 zusätzliche Arbeitnehmer profitieren. "Unsere Landeskliniken sind nicht nur wichtige Einrichtungen zur Sicherung der medizinischen Versorgung im Bezirk. Die Kliniken sind auch wesentliche Wirtschafts- und Beschäftigungsmotoren, wodurch tausende Arbeitnehmer mit ihren Familien profitieren. Davon hat schließlich das ganze Land etwas", betont NÖAAB-Bezirksobmann Peter König.