World Women's Day-Sofiensäle Wien 8.3.2020

Frauen im Fokus: Virginia Ernst setzt zum internationalen Frauentag 2020 ein markantes Zeichen!

Am 8. März 2020 lädt Virginia Ernst bereits zum dritten Mal Kolleginnen aus der heimischen Musikszene zum Radio Wien Konzert #WEARE STARKE STIMMEN - STARKE FRAUEN in die Wiener Sofiensäle ein. Seit 2018 machen sie sich jährlich bei Österreichs erstem Frauenkonzert stark für die Gleichstellung von Frauen in Gesellschaft, Beruf und Sport. Im Line-up sind u.a. die Kernölamazonen, Erika Pluhar und Eva K. Anderson. Außerdem wird es im Vorfeld ein Frauensymposium mit Teilnehmerinnen aus Wirtschaft, Sport und Gesellschaft geben. Wie auch beim Konzert, steht hier das Frauendasein und damit verbundene gesellschaftliche Nachteile im Mittelpunkt. Der Reinerlös von #WEARE ergeht an „Licht ins Dunkel“, insbesondere an Projekte zur Förderung von Frauen und Mädchen.

Freuen Sie sich auf Künstlerinnen wie:

-Virginia Ernst

- Jeanette Biedermann

- Erika Pluhar

- Eva K. Anderson

- The Schick Sisters

- Verena Scheitz

- GuGabriel

- Kernölamazonen

- Christiana Uikiza

- Karin Bachner

- Simone Kopmajer

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Wo : Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 WIEN

Wann : 8. März 2020

Moderation: Radio-Wien-Programmchefin Jasmin Dolati

Dieses Jahr haben wir auch was ganz besonderes für das World Women‘s Day Konzert #WeAre Starke Stimmen - Starke Frauen !!

Mit dem ganzen Reinerlös der Tickets unterstützen wir ein tolles Frauen Projekt von Licht Ins Dunkel !!

"Recht haben und Recht bekommen ist nicht immer das Gleiche." Dies trifft vor allem auf die Situation von Frauen und Kindern bei der Durchsetzung Ihrer Rechte zu. Ziel des Vereins ist es, jene Defizite für Frauen beim Zugang zum Rechtssystem abzubauen, die diese als Opfer von Gewalt im Strafverfahren, bei der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche bei drohender oder erlittener Gewalt, in Verfahren im Bereich des Ehe- und Familienrechts sowie bei der Geltendmachung von arbeits- und sozialrechtlichen Gleichbehandlungsansprüchen erleben!

Mehr zu diesem Projekt hier : https://www.frauenrechtsschutz.at/Content.Node/index.php

Mit eurem Ticket kauf zum Worldwomensday ,unterstützt ihr dieses Projekt und viele Frauen und Mädchen !

Ps : Männer sind natürlich herzlichst eingeladen :)