Der Skateboard Club Vienna bietet Sommerkurse für Kids im Zweiten an.



WIEN/LEOPOLDSTADT. In einem geschützten Rahmen erste Fortschritte am Skateboard machen: Der Skateboard Club Vienna hilft Kindern und Jugendlichen dabei, sich am Skateboard sicher zu fühlen. Mit einem spielerischen Zugang wird veranschaulicht, wie man mit dem beliebten Rollbrett umgeht.

Volles Programm im Zweiten

In der Leopoldstadt gibt es von 18. bis 22. Juli ein Skateboard-Sommerferiencamp. Treffpunkt ist um 8 Uhr im Vereinslokal in der Arnezhoferstraße 1, abgeholt werden können die Kinder ab 16 Uhr und am Freitag um 13.30 Uhr. An dem Kurs können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene im Alter von 6 bis 15 Jahren mitmachen. Die Teilnahme für das Camp kostet 369 Euro und die Kinder werden von zwei zertifizierten Coaches mit langjähriger Skateboarding Erfahrung betreut.

Solche coolen Tricks lernen die Kids bei dem Sommercamp im Juli.

Foto: Jakob Dellacher

Am Brett die Stadt erkunden

Die angehenden Skater lernen bei dem Camp nicht nur Skateboarden, sondern auch Wien kennen. Vom Treffpunkt ausgehend werden Skateparks mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren. Dazu gehören der Prater, der Copa-Beach, der Donaupark und vieles mehr.

Bei dem Feriencamp wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt jeden Tag ein Mittagsmenü, es kann zwischen Vegetarisch oder Gemischt gewählt werden, gegessen wird im Vereinslokal. Leihboards stehen kostenlos zur Verfügung, es wird um Vorreservierung gebeten. Es wird geraten, Sportschuhe und einen Helm zu tragen. Buchungs- und weitere Infos gibt es unter www.skateboardclubvienna.at

