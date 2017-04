"Eine Reise durch das Alte China" im Bezirksmuseum 2

Eine super Info. gebe ich wieder gerne weiter die ich selbst erhalten habe."Eine Reise durch das Alte China" im Bezirksmuseum 2Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) startet am Montag, 24. April, um 18.30 Uhr, eine Lesung mit der Schauspielerin Libgart Schwarz. Das Motto des Abends heißt „In Worten durch das Alte China reisen“. Die Rezitatorin macht mit dem Publikum einen stimmungsvollen Rückblick auf die lange Historie Chinas. Zum Vortrag gelangen „kurzweilige Geschichten aus Chinas Antike“. Auf dem Programm stehen alte Legenden über Konfuzius und manch andere Erzählungen. Der Eintritt ist frei. Informationen dazu: Telefon 4000/02 127 (Museumsleitung: Georg Friedler).

Libgart Schwarz ist bekannt als Mimin in der „Schaubühne am Halleschen Ufer“ (später: „Schaubühne am Lehniner Platz“) in Berlin und als „Burgtheater“-Darstellerin in Wien. Mit ihren bewegenden Rezitationen im Leopoldstädter Bezirksmuseum weist die Künstlerin auf das kommende Gastspiel des Tanz- und Musik-Ensembles „Shen Yun Performing Arts“ im „Burgtheater“ hin. Wer Fragen zur Lesung im Bezirksmuseum Leopoldstadt hat, kann sich mit dem ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker-Team per E-Mail in Verbindung setzen: bm1020@bezirksmuseum.at.Allgemeine Informationen:Bezirksmuseum Leopoldstadt:www.bezirksmuseum.atEnsemble „Shen Yun Performing Arts“:Burgtheater Wien:www.burgtheater.at/Content.Node2/home/index.php