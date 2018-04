Frühlingsfest im Stadion Center

24.04.2018, 12:36 Uhr

SK Rapid Wien zu Gast im Stadion Center

Styling Lounge

Genuss Lounge

Pop-up Muttertagsmarkt

Kinderbasteln

Das Stadion Center begrüßt den Frühling mit einem tollen Fest und bietet den KundInnen ein buntes Programm, viele Angebote, Aktionen und Überraschungen.Am Donnerstag, 03.05.2018, sind ab 17.30 Uhrzu Gast im Stadion Center und freuen sich auf ihre Fans. Lassen Sie sich Ihren Lieblings-Fanartikel aus dem SK Rapid Shop gleich vor Ort signieren.Freitag 04.05., 10.00 bis 18.00 Uhr und Samstag 05.05., 10.00 bis 17.00 UhrEntdecken Sie die neuesten Haar-, Nagel und Beauty-Trends und lassen Sie sich kostenlos von den dm drogerie markt Beauty-Experten beraten und ein tolles Make-up und Hairstyling zaubern: Typ- und Farbberatung, Kopfhaut- und Haardiagnose, Styling, Flechtfrisuren für Kinder, Hauttypberatung, Touch up Make-Up und Nagelstyling.Die Experten der Stadion Center Modeshops präsentieren die aktuellen Fashion-Trends.In einer Shopping-Pause genießen Sie kostenlos köstlichen Qbo-Kaffee von Tchibo/ Eduscho und erfrischende Smoothies aus der Rauch Juice Bar.Für alle, die noch auf der Suche nach dem perfekten Muttertagsgeschenk sind, erweitert das Stadion Center sein Angebot! Beim Frühlingsfest erwartet Sie einen Pop-up-Markt für Genuss, Design und Lifestyle, der mit einer bunten Auswahl an Independent Labels und kleinen Manufakturen erfreut.Auch hier dreht sich alles um den bevorstehenden Muttertag. Alle, die ein ganz persönliches Geschenk für die Mama möchten, haben in der Bastelecke die Gelegenheit kleine Geschenke mit ganz viel Herz zu kreieren.Freitag 04.05., 10.00 bis 18.00 Uhr und Samstag 05.05., 10.00 bis 17.00 UhrFeiern Sie mit den Verkehrsbetrieben Gschwindl und the VIENNA BUS TERMINAL den „ersten internationalen Tag der Busreise“. Es erwarten Sie zwei Tage voller Aktionen und Attraktionen für die ganze Familie mit Oldtimer- & Big Bus-Stadtrundfahrten, historischer Fotoausstellung, Busreisen Infostand, Kinderprogramm und großem Gewinnspiel mit Europa Reisen als Hauptpreisen.