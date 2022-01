Laut VCÖ ist der Anteil an SUV in Liesing besonders hoch - damit steigt der durchschnittliche Spritverbrauch stark an, was dem Klima schadet.

WIEN/LIESING. Sports Utility Vehicle (SUV) sind schwerer und haben auch wegen ihres größeren Luftwiderstands einen deutlich höheren Spritverbrauch. "Das ist genau das Gegenteil davon, was es angesichts der sich verschärfenden Klimakrise braucht“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. In Wien hat sich der SUV-Anteil an den Neuwagen seit 2010 verdreifacht.

SUV sind schwer und durstig.

Foto: MG Motors

In Liesing beträgt der Anteil 43,8 Prozent - das sind 2.985 neu zugelassene SUV im vergangenen Jahr. Den niedrigsten Anteil hat übrigens der 2. Bezirk mit 33 Prozent. Übrigens haben sämtliche Wiener Bezirke einen höheren Anteil an geländegängigen SUV als der in den Alpen gelegene Tiroler Bezirk Reutte.



