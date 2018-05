Lange gesucht - Endlich gefunden ! TRADITIONELLE THAI - MASSAGE

03.05.2018, 22:57 Uhr





lernten wir vor Ort immer wieder die traditionelle THAI Massagen kennen.Was ist THAI - Massage?Hier wird der Körper, bzw. die Gliedmaßen gedehnt, gestreckt und so wieder die Energie fließend gemacht. Eine einstündige Massage ist ein besonderes Erlebnis und man fühlt sich danach ungewöhnlich wohl.Die sympathische und kompetente Masseurin Ratthikan Photiphan hat ihr "Handwerk" in Thailand, woher sie auch stammt, erlernt und in Österreich, genau in Mödling ausgeübt. Nun machte sie ihren Traum mit der Selbständikeit wahr. In den Räumlichkeiten mit herrlichem Ambiente fühlt man sich sofort wohl und kann unter ihren Händen die Energie fließen lassen.Auf unseren Reisen waren wir immer begeistert von diesen Massagen aber in Wien trauten wir uns nicht recht drüber. Einfach deshalb weil wir dachten, daß es hier nicht so gemacht wird wie in Asien.Vor kurzem haben wir gelesen, daß es in Mauer eine Masseurin gibt, welche dies Massagen anbietet. Nach einem Telefonat und eingehenden Gespräch entschloss ich mich eine Massage machen zu lassen.Das Ergebnis war so überzeugend, daß ich inzwischen schon mehrere Behandlungen genießen konnte. Meine Verspannungen und Schmerzen bessern sich von Mal zu Mal und ich denke ich bin am besten Weg meine etwas eingeschränkte Beweglichkeit wieder zu erlangen.Frau Ratthikan macht diese Arbeit aus Überzeugung und mit Seele, was man auch spürt.Sie ist ja schon seit vielen Jahren in Österreich verheiratet und lebt hier mit ihrem Gatten und ihren gemeinsamen Zwillingen.Übrigens eine THAI - Massage kann man schon ab dem 12. Lebensjahr machen. Bei Menschen mit Blutdruckproblemen oder Krebserkrankungen kann man auch eingeschränkt behandeln. Dieses wird in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen.Massagen erhält man nach telefonischer Anmeldung:Ratthikan SchwarzFleischhackergasse 81230 WienTel:0699/18 17 66 24