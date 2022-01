Daheim ist es am schönsten: Die kleine Sophie Kristin aus Eggendorf im Traunkreis hatte auch diesen Gedanken. Das Mädchen hatte es besonders eilig und konnte es nicht mehr erwarten.

EGGENDORF. Bereits am 2. Dezember erblickte sie kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte in das Licht der Welt. Mit den Sanitätern des Roten Kreuzes Neuhofen waren die Kleine und ihre Eltern bestens versorgt. Die junge Erdenbürgerin hielt nicht nur ihre Eltern auf Trab, sondern auch die alarmierten Rettungssanitäter Bernhard und Michael von der Ortsstelle Neuhofen. Baby Sophie Kristin kam um 05:52 Uhr zu Hause zur Welt. Alles lief gut, die Sanitäter konnten professionell unterstützen.

Glücksmomente der gesamten Familie

Der Notarzt kam kurz nach der Geburt zur weiteren, gemeinsamen Versorgung von Mutter und Kind hinzu. Sophie Kristin und Mama Natalie waren somit bestens versorgt. Glücksmomente in der ganzen Familie: Auch die Geschwister der Kleinen freuen sich mit Papa Jürgen um die Wette. So konnten Bruder Dominik und Schwester Amilia den Familienzuwachs bereits in die Arme schließen. Die Dankbarkeit ist riesengroß. Gleich zu Beginn nach dem raschen Eintreffen des Rettungsteams hatten die Eltern des Babys das Gefühl, in guten Händen zu sein.

„Erlebnis anders, als man es sich immer vorstellt“

„So ein Erlebnis ist in der Realität ganz anders, als man es sich immer vorstellt. Auch wenn es kurzfristig eine stressige Situation ist, ist eine Geburt ein tolles Ereignis für einen Sanitäter“, schildern Bernhard und Michael vom Roten Kreuz Neuhofen die Geschehnisse rund um die Geburt.

„Umso wichtiger ist es, dass die Rettungssanitäter

für solche Fälle auch ausgebildet sind“

Die beiden Sanis ließen es sich nicht nehmen, die fünfköpfige Familie zu Hause zu besuchen – selbstverständlich mit einem Babyutensilien-Geschenk. Sani Bernhard durfte Sophie Kristin dabei sogar am Arm halten. Der Ablauf einer Geburt ist Teil der Rettungssanitäter-Ausbildung. „Hausgeburten und Geburten im Rettungsauto sind ganz besondere Einsätze. Umso wichtiger ist es, dass die Rettungssanitäter für solche Fälle auch ausgebildet sind", erklärt Paul Reinthaler, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Linz-Land.