Retter in Not wurde die Firma Dussmann Gesellschaft m.b.H. in Leonding kurz vor Weihnachten für die zwölfjährige Hana Mandara und ihre Familie.

LEONDING. Niederlassungsleiter Manfred Dametz (Bildmitte) übergab, im Beisein der Mitglieder des Lions Club Traun Manfred Benischko (2. v. l.) und Markus Neuhauser, den Scheck mit dem namhaften Betrag von 1.000 Euro an Juha Baloun (li.), Geschäftsstellenleiter der BezirksRundSchau Linz-Land.

„In Zeiten wie diesen ist es uns besonders wichtig, denen unter die Arme zu greifen, die es brauchen können“, so Dametz, „und beim BezirksRundSchau-Christkind weiß man, dass das Geld auch dort ankommt.“