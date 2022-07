Puckings Bürgermeister Thomas Altof ruft Jugendliche mittels Befragung zur aktiven Mitgestaltung auf.

Warum wird eine Jugendbefragung in Pucking durchgeführt?

Altof: In den vergangenen Jahren sind immer wieder Jugendliche und deren Eltern an uns herangetreten, um auf fehlende Angebote für Teenies bei uns in Pucking hinzuweisen.

Keiner weiß besser an was es fehlt als die jungen Leute selber. Deshalb haben wir diese Jugendumfrage ins Leben gerufen.

Ist das die erste Umfrage der Puckinger Jungend durch die Politik?

Unseres Wissens ist es tatsächlich die erste Umfrage dieser Art für die Jugend aus Pucking.

Welche Altersgruppe kann die Meinung äußern?

Angesprochen sind alle jungen Puckingerinnen und Puckinger im Alter zwischen 12 und 18 Jahren.

Bis wann läuft die Befragung und wie kann man teilnehmen?

Damit sich alle genug Zeit für die Umfrage nehmen können wird sie über die ganzen Sommerferien laufen. Die Teilnahme an der Umfrage ist ganz einfach. Die Antworten/Ideen und Anregungen können über die E-Mailadresse postfach@pucking.at abgegeben werden.

Bis wann findet die Auswertung der Meinungen der Jungend statt und wie wird sich die Politik damit befassen?

Wir haben vor, alle Ideen und Vorschläge nach den Ferien zu sammeln und auszuwerten.

Der Familien- und Jugendausschuss wird die Auswertung dazu öffentlich präsentieren und einen Fahrplan der Umsetzung bei den diversen Gremien einbringen.

Weiters versuchen wir natürlich die Wünsche der Jungend soweit wie möglich verwirklichen zu können. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Unter allen Einsendungen werden ein toller E-Scooter als Hauptpreis und Pucking Taler verlost.