Das Schluchtengriller BBQ-Team aus Traun zeigt sich bei KCBS-Event in Wien in Top-Form.

TRAUN (red). Von 24. bis 26. Juli fanden bei der MARX Halle in Wien zahlreiche Grillbegeisterte zu den "Vienna BBQ Days" zusammen. Bei der Veranstaltung im Rahmen der KCBS-Tour – Kansas City Barbeque Society – ging es einmal mehr um die perfekten Spareribs und saftige Rinderbrüste. Mit von der Partie war auch die Trauner Mannschaft Schluchtengriller BBQ-Team rund um Martin Schneider und das äußerst erfolgreich. Mit einem zweiten Gesamtrang an Tag eins und einem vierten an Tag zwei konnten die Schluchtengriller einen großen Erfolg feiern und sind damit auch ihrem Ziel, der Teilnahme am "Jack Daniels Invitational" in Lynchburg Tennessee näher. Hier trifft sich einmal im Jahr die Weltelite des BBQ zum Wettstreit. "Für diesen Event wird man gelost. Man gewinnt einen Wettkampf im eigenen Land beziehungsweise absolviert den Bewerb als bestes nationales Team. Dann bekommt man ein Los für den Topf. Anfang September ist die Ziehung, von jedem Land wird dann ein Team gezogen, welches bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft im BBQ mitmachen darf", erklärt Schneider das Procedere.

Im Schatten von Covid-19

Ob in diesem Jahr überhaupt eine KCBS-Saison stattfinden kann, stand lange in den Sternen. Auch hier erwies sich die Corona-Pandemie hartnäckig als Spielverderber. Schlussendlich konnte die Veranstaltung in Wien dank umfangreichem Sicherheitskatalog aber durchgeführt werden. So mussten die Teams etwa beim Einreichen ihrer Boxen Masken und Handschuhe tragen. Auch auf den Abstand wurde natürlich verstärkt Augenmerk gelegt. "Es war schon ein etwas anderer Event mit all den Einschränkungen. Der Tross ist wie eine große Familie und so fehlte aufgrund der ganzen Bestimmungen schon etwas das Flair. Nichts desto trotz sind wir froh, dass wir überhaupt kommen konnten und mit dem Ergebnis sowieso", erklärt Schneider glücklich.