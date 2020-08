Alfred Stummer gehört zu den „stillen Helden“ der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk.

ENNS (nikl). Alfred wer? werden sich nun viele Leser im Bezirk fragen. Das ist schnell erklärt: eine Person, zwei Uniformen und eine Berufung Menschen zu helfen. Vielen wird Alfred Stummer aus seinem Brotberuf als Polizist in Enns bekannt sein. In seiner Freizeit engagiert sich der Ennser seit dem Herbst 1999 bei der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Gemeinde, seit 2015 als deren Kommandant. Der Mann mit den zwei Uniformen, ob Polizei oder Feuerwehr, wird auch des Öfteren mal verwechselt. „Ja, letztens fragte mich ein Passant vor dem Feuerwehrhaus, ob ich einen Zwillingsbruder habe“, schildert Stummer nur einen von den Momenten, wo Mitmenschen ins Rätseln kommen. Und ja, Alfred Stummer hat auch einen Zwillingsbruder, der auch Polizist und ehrenamtlicher Feuerwehrmann ist, dieser wohnt aber nicht in Enns. Der „Virus“ Feuerwehr hat die Familie „befallen" und der Kommandant ist eigentlich nur ein Quereinsteiger. 1989 nahm die Freiwillige Feuerwehr Enns Anita Schlucker, jetzige Stummer, als erste Frau in Oberösterreich auf und bildete sie aus. „Auch meine zwei Schwager engagieren sich bei der Feuerwehr und der Schwiegervater war bei der Truppe.“ Darum war es für den stillen Helden des Alltags keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit ein Mitglied der Feuerwehr zu sein und anderen zu helfen. „Wenn wer anderen helfen will, ist er bei uns in der Feuerwehr gut aufgehoben,“ kann Alfred Stummer nur jeden ermuntern, Teil der Feuerwehrfamilie zu werden. Er selbst hat „104 Familienmitglieder, die immer zusammenhalten.“

„Haben keinen Platz mehr“

Und diese Familie wird immer größer: „In den letzten 18 Monaten haben wir als Feuerwehr Enns 26 Bewerber aufgenommen. Alle anderen Feuerwehren rundherum schreien, dass sie keine Mitglieder bekommen und ich weiß nicht, wo ich die Leute hinstecken soll, weil ich keinen Platz für die Spinde habe“, so Stummer, der sich über jeden Neuzugang, aber noch mehr auf den Neubau des Feuerwehrhauses freut, damit wieder mehr Platz ist. Platz für die Menschen, die der Berufung Menschenleben zu retten, ehrenamtlich nachgehen.