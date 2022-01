Der Berufsbekleidungshersteller verdoppelt seinen Standort an der Westbahnstraße.



PASCHING. Diese Woche erfolgte der Spatenstich zur Betriebserweiterung des Khan des seit 2006 in der Westbahnstraße angesiedelte Familienunternehmen Khan

Erweitert wird sowohl das Lager, als auch die Werkstatt und die darüber liegenden Büros. Bürgermeister Markus Hofko zeigt sich erfreut ob dem Invest von Khan in Pasching. „Solch erfolgreiche Unternehmen stärken unseren Wirtschaftsstandort. Mit der Erweiterung werden zusätzlich neue Arbeitsplätze geschaffen und das freut uns", so der Gemeindechef.

Von Pandemie großteils verschont



Da KHAN seine Arbeitskleidung für viele Branchen, vor allem große Bauunternehmen produziert und veredelt, sind die Auswirkungen der Pandemie überschaubar. Die wirtschaftlich gute Situation des 1987 gegründeten Betriebes ist aber vor allem seiner Philosophie zuzuschreiben. Während die rund zwanzig Mitarbeiter:innen im Vertriebsgebäude Pasching Logos patchen und verpacken bzw. sich mit Produktdesign und Produktionsplanung beschäftigen, erfolgt die Produktion der Kollektionen in Pakistan, dem Heimatland des Firmengründers Aleem Khan. Durch die Eigenproduktion können spezielle Kundenwünsche rasch umgesetzt werden. Mit seinen hohen sozialen Standards setzt Khan dabei auf fairen Handel und einwandfreie Produktionsbedingungen.