Neuhofens Volksschulkinder: „Mein Körper gehört mir“

29.04.2018, 17:07 Uhr

NEUHOFEN (red). Mehr als 120 Kinder der dritten und vierten Klassen der Volksschule wurden in dieses Programm eingebunden. Ziel: Denn Kinder, die wissen, wie sie sich in unsicheren Situationen verhalten können, gehen gestärkt durchs Leben. Der Workshop beschäftigte sich mit Fragen wie: „Was kannst du tun, wenn jemand deine körperlichen Grenzen überschreitet?“ Abgehalten wurde der Workshop von der „theaterpädagogischen Werkstatt“. Diese wurde 1994 von Anna Pallas und Reinhard Gesse gegründet. theaterpädagogischen Werkstatt hieß „Mein Körper gehört mir!“. Mehr als zwei Millionen Kinder haben bislang an diesem Programm gegen sexuelle Gewalt teilgenommen.