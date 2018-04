26.04.2018, 16:26 Uhr

Bereits am 23. April wurden zwei junge Männer aus Tschechien bei einem versuchten Ladendiebstahl in einen Elektrofachmarkt im Bezirk Linz-Land erwischt.

Das waren nicht die einzigen Straftaten

BEZIRK (red). Die beiden Männer wollten mehrere Konsolenspiele stehlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte sie dabei beobachteten und verständigte die Polizei. In weiterer Folge wurden sie festgenommen.Im Zuge der Erhebungen konnten den Verdächtigen mehrere ähnliche Straftaten in Oberösterreich und in Niederösterreich zugeordnet werden. Die beiden Männer wurden festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.