Tierquäler in Allhaming setzte Königspython aus

28.04.2018, 20:30 Uhr

Passanten fanden die Riesenschlange in einem Terrarium auf einer Forststraße im Allhaminger Forst.

ALLHAMING. Ein bisher unbekannter Täter setzte von 27. April bis 28. April eine Königspython samt dazugehörigem Terrarium im sogenannten Allhaminger Forst in Allhaming unmittelbar neben der dortigen Forststraße aus.Passanten kamen am 28. April um 8 Uhr zufällig an der Stelle vorbei. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizeiinspektion Neuhofen/Krems: Die Einsatzkräfte stellten bei der Kontrolle des entsorgten Terrariums fest, dass sich noch eine Schlage darin befand. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes wurden Mitarbeiter vom Verband für Tierrettungswesen in Österreich verständigt. Sie begaben sich umgehend zur Fundstelle und versorgten die Riesenschlange versorgten. Bei der Schlange handelt es sich um eine ca. drei Jahre alte Königsphyton.