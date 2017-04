Verkehr in Pucking entschärfen

27.04.2017, 11:32 Uhr

Neu angebrachte Warntafeln sollen für mehr Sicherheit sorgen.

PUCKING (red). "Unsere Gemeinde wird durch die Traunuferlandesstraße geteilt. Für Kinder und Bewohner aus Pucking Ost gibt es keine gesicherte Möglichkeit, diese zu queren", erklärt Gemeinderat Thomas Altof von der FPÖ. Spätestens auf Höhe des Gemeindebauhofes müsse man die stark frequentierte Straße übersetzen. Aus diesem Grund hat der freiheitliche Gemeindevorstand einen ersten Anlauf unternommen, um dieses Problem zu beheben. Als Sofortmaßnahme ließ auf Antrag Altofs der zuständige Landesrat Günther Steinkellner Tafeln aufstellen. Altof mahnt ein, dass an neuralgischen Punkten in Pucking viele Radfahrer und Fußgänger auch in die Gegenrichtung zum See und dem Radweg queren. Altof schlägt vor, jeweils in Hasenufer, in Pucking Ost sowie in Sammersdorf Verkehrsinseln zu schaffen oder Zebrastreifen anzubringen.