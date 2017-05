Froschberger Open Air | Top-Faustball trifft Live-Musik

Am Freitag, den 19. Mai 2017 lädt die DSG UKJ Froschberg zum traditionellen Froschberger Open Air am Sportplatz in der Holzheimerstraße.Neben dem Faustball Bundesliga Match Froschberg gegen Ottensheim (ab 18:00), gibt es ab 19:30 Live-Musik (The Flashback Project feat. Lara Marie Krause), sowie eine Cocktailbar für das richtige Summerfeeling."Spitzensport und Live-Musik beim Open Air garantieren schon seit Jahren tolle Unterhaltung", lädt Sektionsleiter Peter Wildmann alle Interessierten herzlich ein.Eintritt ist frei!Veranstaltungsstätte: Sportplatz Holzheim, Holzheimerstraße 53, 4060 Leonding