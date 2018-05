Traun Handball-Ladies fixieren Klassenerhalt

02.05.2018, 08:43 Uhr

Nach dem 28:25 gegen Hollabrunn flossen bei den Trauner Spielerinnen die Freudentränen.

TRAUN (red). Der triumph bei Hollabrunn bedeutet den ersten Bundesliga-Klassenerhalt einer Trauner Mannschaft. Nach unglaublichem Kampf, einer herausragenden mannschaftlichen Leistung und dem dritten Sieg im vierten Spiel der Playoffs, spielt das Team von Zoran Ban auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. „Es ist wieder überragend gewesen, was die Mannschaft gezeigt hat. Wir haben über weite Strecken den Gegner dominiert. Dass es zum Schluss nochmal eng wird, war klar. Die Mädels liefen nach der unglaublichen Leistung in der ersten Hälfte bereits auf dem Zahnfleisch", so der Coach nach dem Krimi.

Spannende Schlussphase



"Sehr stolz auf das Team"

Nach dem Traun mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die zweite Halbzeit ging, wurde es zum Schluss noch einmal richtig spannend: Durch kleine, aber gravierende technische Fehler im Angriff konnten die Gäste Tor für Tor verkürzen und stellten zwei Minuten vor dem Ende auf 25:26. Trainer Ban nahm eine Auszeit und schwor seine Truppe nochmal ein, kühlen Kopf zu bewahren. Im Folgeangriff erzielte Kreisläuferin Jasmin Dolores Gibus ihren ersten und vorentscheidenden Treffer zum 27:25. Hollabrunn versuchte schnell zu verkürzen, doch die wieder einmal starke Torfrau Jessica Guta parierte den Ball und hielt damit das Team in der Bundesliga.„Das Spiel hat uns sehr viel Kraft gekostet und war körperlich so wie mental ziemlich anstrengend. Wichtig war es die Nerven zu behalten und cool zu bleiben. Die Mannschaft hat super zusammengehalten und geschlossen gekämpft. Das war das Ausschlaggebende für den Sieg. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, erklärt Kapitänin Jasmina Karidic„Spätestens seit dem letzten Heimspiel gegen Fünfhaus sind wir auch am Parkett eine Einheit. Wir sind nach der logischen Lernphase in der zweithöchsten Spielklasse angekommen. Wir wollen weiter lernen und nächste Saison in die Meisterrunde. Spezieller Dank geht an die immer größer werdende Fancommunity, welche uns auch bei den Auswärtsspielen treu begleitet“, freut sich auch Obmann Obmann Wolfgang Mach.