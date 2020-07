Der Südbahnhofmarkt in Linz wird in den Sommerferien um einen Kinderflohmarkt ergänzt. Der Flohmarkt von und für Kinder findet bei Schönwetter jeweils freitags von 9 bis 12 Uhr statt.

„Ich freue mich sehr, dass der Südbahnhof in den Sommerferien um eine Facette reicher ist. Durch den Kinderflohmarkt werden vor allem Familien auf das Marktgelände kommen. Es ist uns immer ein großes Anliegen, den wichtigen Nahversorger und Frischemarkt ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das tolle Engagement. Natürlich wird für die Gesundheit aller besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der COVID-bedingten Sicherheitsvorschriften gelegt“, führt Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) aus.

Er ist für die Linzer Märkte zuständig. Beim neuen Flohmarkt können Kinder selbst ihre nicht mehr benötigten Spielsachen auf drei Meter langen Tischen verkaufen. Der Beitrag für die Stände beträgt einen Euro, der von der ARGE Südbahnhofmarkt eingesammelt und an einen karitativen Verein gespendet wird.

Clownin Evita und Zauberer Maguel sind zu Gast

Darüber hinaus werden Künstler zu Gast sein. Clownin Evita ist für 24. Juli, 28. August und 4. September angekündigt. Zauberer Maguel wird am 7. und 14. August am Kinderflohmarkt sein und der Baustein Verein besucht den Markt am 31. Juli, 21. August sowie 11. September. Das sind zugleich die Termine für die Kinderflohmärkte, die nur bei Schönwetter stattfinden. Damit auf dem Gelände keine Engstellen entstehen, wird unter anderem ein Mitarbeiter des Magistrats ständig vor Ort sein und darauf achten, dass sich nicht mehr als 100 Personen auf dem Marktgelände aufhalten. Auch die Straßenkünstler werden darüber informiert, dass die Abstandsregeln und Maskenpflicht einzuhalten sind. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an das Magistrat Linz wird gebeten.