Der Linzer Rap-Musiker Kayo hat soeben sein zweites Solo-Album "Reunion" veröffentlicht. Die StadtRundschau bat das Linzer HipHop-Urgestein passenderweise zum Word-Rap.

LINZ. Neun Jahre nach seinem Solo-Debüt legt der Linzer Rapper Kayo sein zweites Album vor. Erstmals hat der Musiker ein Album komplett in Eigenregie produziert – bei einigen Songs hat Flip von Texta mit Hand angelegt.

"Reunion" ist ein sehr persönliches Album geworden. Das Ende einer langjährigen Beziehung ("Reunion") oder den Druck, sich ständig mit anderen vergleichen zu müssen ("Ka Moßstob") macht Kayo zum Thema. In der Single-Auskoppelung ("Du bist genug") wagt sich der Mundart-Rapper in poppige Gefilde. Der Sprachwitz steht beim Linzer Mundart-Rapper immer im Vordergrund und gipfelt im Schüttelreim-Track "Himbeeren". Für die StadtRundschau hat Kayo auch ge-schüttel-reimt: "I pock ma heid de Rundschau ein, oder bleib glei do, und schau rein."

Schnell nachgefragt

Die StadtRundschau hat Kayo zum Word-Rap gebeten

Ich feiere "Reunion" mit

… allen, die Lust haben mit mir zu feiern.

A echter Linzer Rapper

… erkennt a Punchline, wie a Winzer an Panschwein.

Linz ohne HipHop wäre

… wie HipHop ohne Linz.

Corona hat mich

… wie jede andere Krise trotz aller Probleme auch wachsen lassen.

Shows ohne Publikum sind

… wie Geburtstag zu feiern ohne Freunde – traurig.

Linz wäre fad, ohne

… Linzerinnen und Linzer.



Linz wäre besser, ohne

… Verkehrschaos.