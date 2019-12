Ein 34-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ist verdächtig, am 10. Dezember 2019 gegen 13.30 Uhr, einen 40-Jährigen in seiner Wohnung in Linz mit Faustschlägen und Schlägen mit einem Schnitzelklopfer verletzt zu haben.

LINZ. Danach nahm er zwei Notebooks und eine Marihuanapflanze mit. Der Vorfall ereignete sich bei der Abholung von persönlichen Gegenständen seiner 21-jährigen Freundin, die vorübergehend beim 40-Jährigen wohnte. Der 34-Jährige wurde am 20. Dezember 2019 von Kriminalbeamten des SPK Linz festgenommen. Der Beschuldigte gestand, den 40-Jährigen attackiert und die Marihuanapflanze und ein Notebook mitgenommen zu haben. Er bestreitet jedoch jegliche Raubabsicht. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.