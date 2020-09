Der Linzer Verein Braveaurora lädt zum Open Air-Benefizkonzert in den Linzer Donaupark



LINZ. Am Freitag, 18. September wird im Musikpavillon für den guten Zweck (im Sitzen) getanzt. Der Verein Braveaurora lädt zum Benefizkonzert. Auf der Bühne stehen die Bands Ozymandias und Call Me Astronaut sowie Bernhard Schnur.

Zukunftsperspektiven für Kinder in Ghana



Der Linzer Verein Braveaurora bittet im Donaupark um Unterstützung für seine Arbeit in Nordghana. Dort setzt sich der Verein für Waisenkinder ein und ermöglicht ihnen und ihren erweiterten Familien Zukunftsperspektiven. Das ist in Zeiten der globalen Covid-19-Pandemie noch einmal um ein Stück wichtiger geworden. Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr – freiwillige Spenden sind erwünscht.