UPDATE: Polizei veröffentlicht jetzt Bilder der Überwachunskamera. Am 20. Jänner überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Linzer Franckstraße. Mit vorgehaltenem Klappmesser forderte er Bargeld. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei veröffentlichte jetzt eine Täterbeschreibung.

LINZ. Am 20. Jänner gegen 21.40 Uhr überfiel ein mit Mund-Nasen-Schutz maskierter Mann einen Tankstellen-Shop in der Franckstraße. Der Mann ging sofort zur Kase und vorderte von der 37-jährigen Angestellten Bargeld. Dabei bedrohte er die Frau mit einem Klappmesser. Die Frau kam seiner Aufforderung nach. Der Täter flüchtete in Richtung Hittmairstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlicht bisher erfolglos. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Flüchtigen um den gleichen Täter handelt, der kürzlich auch eine Trafik im Franckviertel überfallen hat. Wir berichteten HIER.

Bilder der Überwachungskamera zeigen den Täter. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den selben Mann handelt, der kürzlich eine Trafik im Franckviertel überfiel.

Foto: Überwachungskamera/LPD

Täterbeschreibung

Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und wird als 185 bis 190 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er sprach österreichischen Dialekt und war mit dunkler Jacke und Hose sowie mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzem Mund-Nasen-Schutz sowie dunklen Handschuhen bekleidet. Hinweise richten Sie bitte an die nächste Polizeidienststelle.

