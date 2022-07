Seit 2019 bietet der Innovations-Hauptplatz Linz Bürgerinnnen und Bürgern die Möglichkeit ihre Ideen einzubringen, sich zu vernetzen und die Stadt aktiv mitzugestalten. Mit einer überarbeiteten Website und neuen Funktionen soll dies nun noch einfacher möglich sein. Mehr auf: innovation.linz.at

LINZ. Unter dem Motto „Mitgestalten – Mitreden – Mitmachen“ präsentiert sich der Linzer Innovations-Hauptplatz online in neuem Outfit, mit einer verbesserten Technik und erweiterten Features. Vernetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit soll so für die Linzerinnen und Linzer einfach und transparent möglich sein. In den vergangenen drei Jahren wurde die Plattform bereits überdurchschnittlich gut genutzt.

Bereits 94 Projekte eingereicht

„Mit rund 6.400 Userinnen und Usern und über 7.800 Interaktionen bei den unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten sind wir mit der Plattform bereits führend im nationalen Vergleich", berichtet Kathrin Obernhumer, Leiterin des Innovations-Hauptplatzes. Von 94 eingereichten Vorschlägen wurden bisher 26 von den Expertinnen und Experten aus den zuständigen Abteilungen bearbeitet. "Die meisten Ideen betreffen die Lebensqualität in der Stadt", so Oberhumer, "von gewünschten Grillzonen bis hin zu gewünschten Sitzmöglichkeiten."

Deine Ansprechpartner:innen am Innovationshauptplatz von links: Kathrin Obernhumer (Head of Department, sitzend), Silvia Hackl, Ana Zuljevic, Lena Maria Bichler (Community Development und Projektmanagement.

Voting-System und Vernetzungsmöglichkeit

Durch das neue Design soll es ab sofort einfacher möglich sein, seine Ideen auf der Plattform einzubringen. Mit einem Voting-System werden relevante Vorschläge ermittelt: Bei 50 Likes innerhalb von zwei Monaten wird die Idee an die Verantwortlichen weitergegeben. Diese unterstützen bei der Umsetzung. Das Ergebnis ist dabei transparent auf der Website einsehbar. "Sollte eine Idee aber außergewöhnlich sein und die 50 Likes nicht erreichen, dann werden wir diese aber trotzdem weiter verfolgen", erklärt Oberhumer. Zusätzlich besteht auf der Plattform die Möglichkeit, sich mit anderen Ideengeberinnen und -gebern zu vernetzen, Teams zu bilden und sich aktiv an den Projekten der Stadt zu beteiligen. Neue Funktionen erleichtern den Austausch der Userinnen und User untereinander.

Linz aktiv mitgestalten

Begleitet wird der neue Web-Auftritt von einem Blog, einem Newsletter sowie einem eigenen Bereich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats. „Wir wollen allen Linzer Bürgerinnen und Bürgern, Gruppen und Communities eine einfache Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, auszutauschen und ihre Lebensstadt aktiv mitzugestalten“, betont Obernhumer. Mehr Infos und kostenlose Registrierung auf: innovation.linz.at