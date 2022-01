Änderungen am eigenen Körper vorzunehmen ist für manche Menschen der größte Traum, für andere ein notwendiger Schritt, um sich wieder wohl zu fühlen. Durchgeführt wird dies dann von Medizinern, die sich darauf auch spezialisiert haben.

LEONDING/WELS. Der Drang nach einem perfekten Körper – unsere Gesellschaft hat sich im Laufe der Evolution sich immer verändernde Schönheitsideale geschaffen. Das ging von besonders rund und füllig bis hin zu schlank und trainiert. Was wir aber schon seit Jahrtausenden kennen, ist die Notwendigkeit der Medizin in diesem Zusammenhang. Ärzte haben das nötige Know-how um Eingriffe am Körper vornehmen zu können, dabei ist die Schönheitschirurgie – welche nur ein Teilbereich des Aufgabenprofils ist – keine Ausnahme. Diese benötigen eine Facharzt-Ausbildung im Bereich der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie.

Der Weg in die Selbstständigkeit

In die Wahlarzt-Praxis von Philipp Mayr kann grundsätzlich jeder kommen und sich einerseits beraten, aber auch Veränderungen am Körper durchführen lassen. „Die Schönheitschirurgie ist mittlerweile in allen Bevölkerungsschichten angekommen“, stellt der Mediziner fest. Dabei deckt er die breite Palette an Kunden ab. Das geht von der 18-Jährigen mit einem Wunsch zur Brustvergrößerung, bis hin zu einer 70-Jährigen – auch genügend Männer gehören mittlerweile zum Kundenstamm des Facharztes.

Operationen müssen sinnvoll sein

Philipp Mayr erfüllt gerne den Wunsch zum Traumkörper, aber dies nur unter gewissen Voraussetzungen. Er entscheidet individuell und von Patient zu Patient unterschiedlich, ob die Operation sinnvoll ist, oder nicht. Ohne nachvollziehbare Gründe, nimmt der erfahrene Mediziner keine Eingriffe am Körper vor, dies muss einvernehmlich geschehen und kann nicht nur aufgrund des Patientenwunsches stattfinden. Dabei stößt er meistens auf Verständnis, in manchen Fällen verliert er aber auch dadurch Kunden, wenn er nicht jeden operativen Eingriff – welche unter Umständen auch gesundheitsschädlich sind – unterstützt. Als kritisch erachtet er auch, dass in TV-Serien Schönheits-OPs oftmals als rascher Prozess mit Vorher-Nachher-Effekt dargestellt werden, obwohl die schmerzhafte Zeit der Wundheilung ausgelassen wird.