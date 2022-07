Mit viel Champagner und noch mehr Spritzkerzen wurde im Le Jardin in der Linzerie ordentlich gefeiert. Grund dafür war der erste Geburtstag des Lokals, das sich in den vergangenen zwölf Monaten nicht nur als Restaurant, sondern vor allem auch als Party-Location zum fixen Bestandteil in der Linzer Gastronomie-Szene etabliert hat. Zahlreiche Stammgäste wie Taxi 6969-Chef Gregor Pixner, Rechtsanwalt Wolfgang Lackner, Aesthetic Immobilien-Chef Jürgen Eder, Raiffeisenlandesbank OÖ Pressesprecher Michael Huber, Weinhändler Hannes Wakolbinger, Datapress-Chef Sebastian Tremel sowie Chefin der Modelagentur Innercircle Management Magdalena Petrovic ließen es sich nicht nehmen, zu gratulieren und ordentlich zu feiern.

Umsetzung eines Lebenstraums mit viel Liebe zum Detail

Ein Blick zurück: Vor einem Jahr kreierte Le Jardin-Chef Peter Schörgendorfer ein Lokal, das tagsüber als Restaurant geführt wird und sich an den Wochenenden ab Mitternacht in einen Club zum Tanzen und Feiern verwandelt. „Am Abend edel speisen und danach in Club-Atmosphäre feiern – das wollen wir unseren Gästen bieten“, schwärmt Peter Schörgendorfer. So wurde mit dem Le Jardin, was übersetzt „der Garten“ bedeutet, ein Konzept, das es in den großen Metropolen der Welt bereits seit Längerem gibt, auch in Linz umgesetzt. Damit dieser Vergleich auch standhält, wurde mit großer Liebe zum Detail geplant und gearbeitet. „Wir wollen ein abgerundetes Gesamterlebnis bieten. Als Bildmarke haben wir einen Kolibri gewählt. Der steht für Lebensfreude, Freiheit und Feinfühligkeit“, sagt der Le Jardin-Chef stolz.

Edle Einrichtung, Blumentapeten aus London, urbanes und sophisticatet Flair

Auch bei der Einrichtung bzw. Ausstattung wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Gäste erwarten rund 180 Sitzplätze. Optisch dominiert wird der Innenbereich von einer großen runden Bar, die natürlich auch nach Mitternacht eine wichtige Rolle spielt. „Wir versuchen, gemütliches urbanes Flair zu erzeugen und mit speziellen Akzenten optische Reize zu setzen“, so Peter Schörgendorfer. So wurden extra aus London stylische Blumentapeten importiert, beim Gang auf die Toilette wird man von Dschungelgeräuschen begleitet. Im großzügigen Innenhof mit rund 100 Sitzplätzen lädt ebenfalls eine große Rundbar zum Verweilen ein, optisch aufgepeppt mit der Farbe Gold und coolen Lampen: „Eine Bar mit Champagner-Feeling.“

Ibiza-Club-Atmosphäre – Eintritt ausschließlich ab 21 Jahren

Ab Mitternacht geht der Restaurant-Betrieb im Le Jardin in den Club-Betrieb über: „Wir bieten den Gästen bei einem Eintrittsalter ab 21 Jahren eine moderne Club-Atmosphäre in Ibiza-Style“, so Peter Schörgendorfer. Der weiß übrigens, wovon er spricht und kennt die Club-Szene ganz genau, war er doch früher selbst erfolgreicher und gefragter DJ.