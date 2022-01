Christian Klier übernahm mit Jahresbeginn die Co-Geschäftsführung der ÖKO-Wohnbau SAW GmbH in Linz.



LINZ. Der 37-Jährige arbeitete über 15 Jahre im Bankwesen und ist nun Teil der Öko-Wohnbau GmbH, die auf den Vertrieb steuer- und förderoptimierter Immobilieninvestments spezialisiert ist. „Meine klaren Ziele für die ÖKO-Wohnbau sind Wachstum, Wertsteigerung und Digitalisierung“, kündigt Klier an. „Dabei wird der Fokus auf der Steuerung des Vertriebs und des dazugehörigen Abteilungs-Apparates hinsichtlich Planung, Effizienz, Profitabilität, Ressourcensteuerung und Personalverwaltung liegen. Wenn du Erfolg haben willst, musst du neue Wege bestreiten", fügt er hinzu.

„Immobilien weiterhin Wertanlage"

„Immobilien werden weiterhin als Wertanlage langfristig Bestand haben. Wie uns schon die Vergangenheit gezeigt hat, verlieren Sachwerte auf lange Sicht kaum an Wert. Besonders in Krisenzeiten gelten diese als sicher. In Zeiten der Niedrigzins-Politik haben Immobilien-Investments mehr an Bedeutung gewonnen und sollten bei jedem Kundenportfolio Berücksichtigung finden. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eindeutig, dass Investitionen in Sozialimmobilien wie seniorengerechtes Wohnen, Studentenwohnen, Generationenhäuser und vor allem das Betreute Wohnen bei Investoren immer beliebter werden", erklärt Klier.

