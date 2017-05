Junger Modemacher eröffnet neues Atelier in Linz

09.05.2017, 13:00 Uhr

Emanuel Burger feierte die Eröffnung seines neuen Showrooms mit vielen Gästen.

Mit nur 23 Jahren ist Emanuel Burger einer der jüngsten Modemacher. Bereits mit 18 Jahren hat sich der Oberösterreicher selbstständig gemacht. Nun, fünf Jahre später, hat der Modemacher sein Atelier von Seewalchen nach Linz übersiedelt. Vergangene Woche eröffnete der neue Showroom mit einer großen Feier. In der Schmidtorstraße 4 wird der Designer künftig seine neuesten Stücke nicht nur entwerfen und fertigen, sondern auch verkaufen. Bei der Eröffnungsfeier war erstmals auch Burgers neue Haute Couture-Kollektion zu sehen, für die der Jungdesigner mit Künstlerin Erika Just zusammengearbeitet hat. Erhältlich sind aber auch kleinere Pret-a-porter-Serien mit tragbaren Stücken sowie Maßanfertigungen. Zum neuen Atelier gratulierten etwa „Dance against cancer“-Ball-Organisatorin und Society-Lady Yvonne Rueff, Maximilian Kaisergruber vom Modehaus Steiner, Emanuel Burgers Eltern sowie viele weitere Gäste.