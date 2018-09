Wo Mut die Seele trägt

17.09.2018, 14:05 Uhr

Am Mittwoch, 7. November 2018, kommt die Künstlerin Nahid Shahalimi nach Linz, um ihr Buch vorzustellen, das ein eindrucks­volles und vielfältiges Porträt der Frauen in Afghanistan zeigt. 

Linz : Verein Begegnung Arcobaleno |Nahid Shahalimi wurde in Afgha­nistan geboren, floh in den 1980er- Jahren mit ihrer Mutter und ihren Schwestern nach Kanada und lebt seit 2000 in München, als Künstlerin, Autorin und Aktivistin. Für dieses Buch reiste sie wieder nach Afgha­nistan, um mit Frauen und Mädchen über ihre Träume, über Mut, Trauer, aber auch Lebensfreude zu sprechen. Wir erfahren von Skateboard fah­renden Mädchen, von Frauen, die im Krieg gekämpft haben oder sich po­litisch engagieren ohne Angst. Aber auch von Frauen, die Opfer wurden und deren Familien erzählen. Obwohl der Weg dieser Frauen gefährdet ist, ist die Autorin auf eine Welt der Hoffnung gestoßen, und sie erzählt authentische und beeindruckende Lebensgeschichten voller Stärke und Zuversicht.

Der Verein Arcobaleno bietet außer­dem ab 17 Uhr eine Gesprächsrunde in persischer Sprache mit der Autorin und lädt um 18 Uhr zum gemütlichen Come together mit kulinarischen Kostproben aus der afghanischen Küche (gegen Spende).