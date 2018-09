Frischer Wind im Südwind-Vorstand

06.09.2018, 16:42 Uhr

Südwind setzt sich seit 35 Jahren global für Menschenrechte ein.

Über gleich vier neue Vorstandsmitglieder darf sich der Verein Südwind Entwicklungspolitik Oberösterreich freuen. Thomas Mohrs, Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, löst den langjährigen Vorsitzenden Harald Wildfellner ab. „Südwind vermittelt wichtige globale Zusammenhänge und zeigt Schritte in Richtung globaler Gerechtigkeit auf. Ich möchte den Verein und seine Anliegen in Zukunft mit viel Engagement unterstützen“, sagt Mohrs. Ebenfalls neu im Vorstand sind Birgit Mock, Bildungsreferentin im Jägermayrhof Linz, Fabio König, Landesgeschäftsführer der Jungen ÖVP und Karin Fischer, Leiterin der Abteilung Politik und Entwicklungsforschung an der JKU Linz. „Die Gründergeneration des Südwind Oberösterreichs hat viel geleistet“, bedankt sich Stefan Robbrecht-Roller, Regionalstellenleiter des Vereins, bei den scheidenden Vorständen.

35 Jahre Einsatz für Menschenrechte

Seit gut 35 Jahren setzt sich der Verein für faire Arbeitsbedingungen, Menschenrechte und eine nachhaltige globale Entwicklung weltweit ein. Südwind OÖ organisiert jährlich rund 180 Veranstaltungen, darunter Workshops in Schulen, Weiterbildungsseminare für Lehrer, Kinovorstellungen und Vortragsreihen. Die von Südwind ins Leben gerufene Nachhaltigkeitsmesse WearFair+mehr, die als kleine Veranstaltung in der Linzer Kunstuniversität begann, gehört heute zu den größten Nachhaltigkeitsmessen in Europa.