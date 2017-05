Gladbacher fordern Herzog und Polster

11.05.2017, 13:48 Uhr

Gladbach-Legenden treten am 19. Mai in einem Benefizspiel gegen Allstars rund um Andreas Herzog an.

LINZ (jog). Im Rahmen von "Kick For Kids" kommt es am 19. Mai ab 17 Uhr in der Linz AG Arena in Kleinmünchen zu einem echten Fußball-Leckerbissen. Zugunsten mukoviszidose-kranker Kinder stehen nicht nur Legenden von Borussia Mönchengladbach auf dem Platz, sondern auch Stars aus Fußball, Skisport und Showbusiness. Rund um Kapitän Andreas Herzog haben sich nicht nur Ex-Nationalspieler wie Michael Konsel oder Toni Polster formiert, sondern auch Promis wie Vincent Kriechmayr, Alexander Hold oder Mister Austria Philipp Rafets-#+eder. Der Reinerlös kommt dem Projekt "Atmos" zugute, das sich für Forschung im Bereich Mukoviszidose einsetzt. Ziel ist es, für die bislang unheilbare Krankheit Heilmittel zu finden. Die vererbbare Stoffwechselstörung führt von Geburt an zu Entzündungen der Atemwege und Verdauungsstörungen. „Wer selbst gesund ist, sollte denen helfen, die es nicht sind. Wir von Kick For Kids haben uns aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, sich für diese Kinder einzusetzen“, so die Organisatoren Michael Kosch Andy Gass.