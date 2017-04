Sieg für "Mister Linz", Hausherr Morbitz enttäuscht

20.04.2017, 07:53 Uhr

Dieter Köfler durfte in Linz jubeln, während der Hausherr Helmut Morbitzer ein Niederlage erlitt.

Beim diesjährigen Auftakt des Casino Grand Prix stand der Kärntner Dieter Köfler ganz im Mittelpunkt. Mit seinem Pferd "Askaban" gewann er den Turnierauftakt. Nächstes Ziel sei nun der Grand Prix der Stadt Linz am 7. Mai. "Für mich ist es ein Traumstart. An Linz habe ich Toperinnerungen, schließlich feierte ich hier auch den Mannschaftssieg mit Österreich im Jahr 2009", sagt Köfler. Dahinter platzierten sich Vanessa Pfurtscheller mit ihrer ersten Silbermedaille und Franz Steinwandter am dritten Platz. Als bester Oberösterreicher platzierte sich Matthias Raisch auf Platz sechs.

Enttäuschung für Morbitzer

Während der Grand Prix selbst für Gastgeber Helmut Morbitzer einen geschäftlichen Erfolg darstellte, musste er sportlich gesehen eine Niederlage einstecken. Der Linzer platzierte sich nach vier Abwürfen mit Stute "Calanda" nur auf Platz 25. Auf die Siegerstute "Lemontree" wird dieser nicht zurückgreifen können, da sie an URC St.Georg-Klubkollegin Susi Jurkovic weiter verkauft wurde.