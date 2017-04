Lässige Kunst im Pop-up-Shop von "Miau"

27.04.2017, 14:49 Uhr

Interdisziplinäre Kunst

Die beteiligten Akteure von "Miau Publishing" sind bereits seit langem im interdisziplinären Kunstschaffen verankert. System Jaquelinde etwa experimentieren seit 2005 in ihrem Labor für Visuelles mit analogen und digitalen Prozessen, während Musiker Abby Lee Tee seit 2009 eklektisch geprägte, cineastisch anmutende Klangwelten entwickelt und veröffentlicht. Gemeinsam entstanden bereits mehrere audiovisuelle Werke, wie das Musikvideo "Skippin thru Tarka T.O." oder die "Personal Planet" A/V Show. Ergänzt wird die Produktpalette im Pop-up-Shop von ausgewählten Arbeiten befreundeter KünstlerInnen wie der Illustratorin Katuuschka und Labels wie Shash Records oder 15Pcs.Die Eröffnung findet am 3. Mai ab 18 Uhr statt. Der Shop ist mittwochs bis samstags von 12 bis 19 Uhr und am Freitag open end geöffnet.