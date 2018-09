Linzer Firma hilft Plastikmüll aus dem Meer zu fischen

21.09.2018, 16:19 Uhr

DCS Computing steuert Software für „The Ocean Cleanup“ bei.

Seit Anfang September rückt das Projekt „The Ocean Cleanup“ mit einem ersten Sammelschiff dem gigantischen Plastik-Strudel im Pazifik auf den Leib. Der Müllstrudel hat mittlerweile die vierfache Größe Deutschlands erreicht und stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Tierwelt und in der Folge auch für den Menschen dar. Was viele Linzer nicht wissen: Mit dem Softwareunternehmen DCS Computing ist auch eine Linzer Firma an dem Projekt beteiligt.

Simulation von Partikelströmungen

Das Geschäftsführer-Duo Christoph Goniva und Christoph Kloss hat eine Software zur Simulation von Partikelströmungen entwickelt. Sechs Jahre nach der Gründung ist die Linzer Firma Technologie-Lieferant für Großkonzerne im Agrarbereich und der Chemie- und Pharmaindustrie rund um den Globus und ihrem Metier Weltmarktführer. Seit dem Jahr 2016 ist DCM Computing Teil des spektakulären Projekts und liefert die Software und damit das Know How für die richtige Form der Fangnetze. Mit dem Ziel möglichst viel Plastikmüll aus dem Meer zu fischen.