RLB OÖ unter besten Arbeitgebern

13.09.2018, 17:20 Uhr

Schaller freut sich über Auszeichnung

Nach der Auszeichnung als bester österreichischer Arbeitgeber der Branche „Banken/Finanzdienstleistungen“ durch „Career's Best Recruiters“ im Jahr 2017 hat es die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich nun auch bei der größten Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum ins Spitzenfeld geschafft: Unter 1.249 getesteten Unternehmen quer durch alle Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz landete die stärkste Regionalbank Österreichs auf Platz 12. Damit darf die RLB OÖ nicht nur das „Gütesiegel in Gold“, sondern auch das internationale Siegel als „Best Recruiter D-A-CH“ führen.„Die richtige Recruiting-Strategie ist entscheidend, wenn es darum geht, ein Unternehmen langfristig erfolgreich auszurichten. Deshalb freuen wir uns besonders über diese länderübergreifende Auszeichnung als Best Recruiter. Sie zeigt den hohen Stellenwert, den Bewerberinnen und Bewerber bei uns haben und dass unser Recruitingprozess transparent, strukturiert und nachhaltig abgewickelt wird“, sagt RLB OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller.Ein weiterer Erfolgsfaktor ist eine starke Präsenz und Positionierung der Arbeitgebermarke auf Social-Media Plattformen. Mit mobilen Recruiting-Aktivitäten werden Zielgruppen stärker und zielgerichteter angesprochen. Die Bewerberinnen und Bewerber stehen also mehr denn je im Mittelpunkt.