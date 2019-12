In der Jausenstation Da'Bäuhauser in Stadl an der Mur wurde ein 3 Gänge Menü kredenzt und in geselliger Runde geplaudert. Die Jubilare und ihre Begleiter haben sich gut unterhalten, so manche Anekdote aus ihrem Leben wurde zum Besten gegeben. Neben dem Bürgermeister brachten den Jubilaren auch Vizebürgermeister Wolfgang Schlick sowie die Gemeinderäte Josef Mohr und Willibald Wertnig ihre Wertschätzung zum Ausdruck. Der Vizbürgermeister hatte wieder sein mobiles „Fotostudio“ mit dabei und teilte den anwesenden sogleich ein Foto aus. Bürgermeister Johannes Rauter dankte in seinem Grußwort allen für ihre Leistungen die sie privat oder im öffentlichen Bereich erbracht haben. Weiters wünschte er allen ein friedvolles Weihnachtsfest sowie im Neuen Jahr 2020 weiterhin Gesundheit, Glück und Gottes Segen und noch viele schöne Jahre im Kreise der Familie.