DER HERR KARL

06.09.2018, 11:39 Uhr

von Helmut Qualtinger und Carl MerzmitRegie: Michael GampeMan begegnet ihm immer noch in vielerlei Gestalt, diesem "Herrn Karl", eben nicht nur in Wien. Eine tragische Gestalt, die es sich richtet, wie sie es gerade braucht, die sich selbst immer auch als Opfer denkt. Man begegnet ihm am Arbeitsamt, in Trafiken, auch wieder öfter auf der Straße, vielleicht als Wutbürger, ganz oft aber einfach als Nachbar von nebenan. Es zeigt sich, dass dieser Monolog bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Ein zeitloser Klassiker, eine unsterbliche Figur und ein Geschichtsunterricht der etwas anderen Art anlässlich 100 Jahre Republik Österreich.Donnerstag, 18. Oktober 201819:30 UhrBurg Mauterndorf, Kultursaal